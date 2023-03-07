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​Гуманітарну допомогу для енергетичної сфери України надали понад 30 країн, – Галущенко

Завдяки допомозі вдалося відновити роботу великої кількості енергетичних об’єктів.

​Гуманітарну допомогу для енергетичної сфери України надали понад 30 країн, – Галущенко
Фото: mev.gov.ua

З початку повномасштабного вторгнення в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням, загальна вага допомоги сягнула понад 5 650 тонн.

Про це повідомляє сайт Міністерства енергетики України.

Зазначається, що серед іншого Україна отримала 1 700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ЛЕП, пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів.

“Завдяки цій допомозі ми змогли відновити роботу великої кількості об’єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни обстрілювали з ракет, дронів та артилерії. Це надзвичайно великий внесок в енергетичну стабільність України і, зрештою, нашої майбутньої перемоги", – зазначив міністр Герман Галущенко.

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Гуманітарну допомогу Україні вже надали 30 країн світу з різних континентів: Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і США.

"Використовуючи устаткування від наших партнерів, ми повернули світло і тепло мільйонам українців, пройшли цю надскладну зиму і вже готуємося до наступного опалювального сезону. Міжнародна коаліція робить внесок не тільки у нашу, але й світову енергетичну безпеку", – резюмував Галущенко.

Нагадаємо, станом на 6 березня дефіцит потужності в енергосистемі України був відсутній 23 день поспіль. 

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