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Фонд держмайна виставив на приватизацію Барський спиртозавод на Вінниччині

До складу майна входять 98 об’єктів нерухомості.

Фонд держмайна виставив на приватизацію Барський спиртозавод на Вінниччині
Фото: Barnews

Фонд держмайна України виставив на приватизацію Барський спиртозавод на Вінниччині.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Аукціон відбудеться 15 березня. Стартова ціна - 4,5 млн. грн.

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За інформацією Фонду держмайна, спиртозавод припинив виробляти продукцію у 2009 році. До цього тут виготовляли спирт-ректифікат, а також хлібопекарські та кормові дріжджі. У 2020 році об'єкт зазнав збитків на 1,8 млн грн, у 2021 – 2,9 млн грн, а 2022 року – 5,2 млн грн. Станом на кінець минулого року заборгованість спиртозаводу сягнула 31,5 млн грн.

До складу майна входять 98 об’єктів нерухомості – цехи, спиртосховища, склади, свердловини та багато іншого. Площа приміщень становить 24884,2 м².

У ФДМУ зазначили, що спиртозавод потребує значних приватних інвестицій. Новий власник тут може розгорнути виробництво спиртних напоїв, ліків та косметики, а також виробляти та зберігати сировину для хлібопекарської продукції.

У Фонді додали, що цьогоріч планують приватизувати 28 спиртзаводів та 5 комбінатів хлібопродуктів. Після відновлення приватизації уже вдалося залучити 24 млрд грн приватних інвестицій в аграрні активи.

Нагадаємо, у січні ФДМУ виставив на продаж Сторонибабський спиртозавод на Львівщині.

Торік у вересні відбувся перший онлайн-аукціон з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді Фонд державного майна завершив аукціон з приватизації Кобиловолоцького спиртозаводу, розташованого у Тернопільській області. 

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