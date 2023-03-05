Обсягів виробленої електроенергії достатньо для всіх споживачів в Україні, – Укренерго

Протягом трьох тижнів дефіцит потужності в системі відсутній і не прогнозується.

Вранці 5 березня споживання електроенергії в Україні зафіксовано на рівні вихідного дня. Працюють всі види генерації в енергосистемі.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

“Обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб задовільнити потреби всіх споживачів в країні. Наразі необхідності в обмеженні споживання електроенергії немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень”, – йдеться у повідомленні.

Через рвучкий сильний вітер можливі пошкодження в мережах обленерго та пов’язане з цим тимчасове припинення електропостачання. Тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах Укренерго, пошкоджених ворожими обстрілами.

“З вівторка в Одесі немає відключень – ні через балансові обмеження, ні через мережеві. Мережа вже здатна попустити обсяг електроенергії, якій потрібен місту і області. До 15 березня плануємо завершити основні роботи для відновлення надійності живлення регіону, тобто для того, щоб відключення того чи іншого елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання”, – зазначив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що росіяни випустили тисячі ракет та дронів по енергосистемі, понад 200 з них влучили у наші підстанції. Деякі підстанції були атаковані по 4-5 разів.

Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися у минулому, але ворог шукає нову тактику.