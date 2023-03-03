Кабмін має чітке розуміння кроків, які необхідні для реформування Державної митної служби.

Про це на пресконференції з нагоди третьої річниці роботи КМУ повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Серед основних елементів реформи:

спільна база даних із Європейським Союзом;

збільшення пунктів пропуску та спільний контроль;

ротація працівників;

сканери;

ризикоорієнтована система;

діджиталізація та запровадження електронної черги на пунктах пропуску.

"Працюємо з Європейською Комісією, персонально спілкуюся з Урсулою фон дер Ляєн щодо політичного рішення про відкриття спільних реєстрів та баз даних із Європою. Для того, щоб на 99% унеможливити зловживання", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що наразі лише один пункт пропуску у Львівській області, де передбачено спільний контроль. Тому Кабмін працює над зміною законодавства, щоб зробити таку можливість на всіх пунктах.

Також глава уряду зазначив, що для міжнародно визнаних компаній хочуть організувати проїзд митницю з єдиною декларацією, але проходити сканер. Це і є ризикоорієнтована система.

За словами Шмигаля, перелічені елементи реформи унеможливлять корупційні прояви на митниці.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна, до якої причетні понад 10 високопосадовців митниці.

СБУ та ДБР у взаємодії з Офісом Генерального прокурора 10 лютого повідомили про початок масштабної спецоперації – обшуків "по всій вертикалі митниці". Такі обшуки влаштували у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях.