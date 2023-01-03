Корупція на митниці: СБУ і БЕБ викрили схему розкрадання коштів на експорті українського зерна

До оборудки причетні понад 10 високопосадовців, зокрема. заступник начальника одного з департаментів ДМС і керівництво Одеської митниці.

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна, до якої причетні причетні понад 10 високопосадовців митниці.

Як ідеться на сайті СБУ, до корупційної схеми були залучені, зокрема, заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

"Вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні млн грн. Для реалізації схеми її учасники задіяли більше ніж 370 комерційних структур із ознаками фіктивності", - зазначили в спецслужбі.

Схема діяла таким чином: через фіктивні структури ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. Тоді продукцію передавали від однієї "фірми-прокладки" до іншої, аби заплутати торговельні ланцюги і уникнути сплати обов’язкових платежів. Далі продавали зерно експортерам для продажу за кордон.

Спершу співробітники Бюро економічної безпеки виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Державну митну служба. Але в ДМС не врахували зауважень Бюро і дозволили продати понад мільйон тонн зерна комерсантів за кордон.

В СБУ зазначили, що пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах.

За даними Бюро, загальні орієнтовні збитки за 2022 рік (за умови недекларування доходу від згаданих експортних операцій у вигляді несплати податків) аналітики Бюро оцінюють в 5,2 млрд грн.

Співробітники БЕБ та СБУ провели 30 обшуків у адміністративних приміщеннях Державної митної служби України, Одеської митниці та митних постах "Чорноморськ-порт", "Південний порт", "Одеса-порт" і за місцем проживання службових осіб Держмитслужби. Виявили чорнові записи, документи в електронному вигляді, а також мобільні телефони із доказами проведення оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо повідомлення фігурантам корупційної схеми про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Ярослав Железняк повідомив, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради України отримала чимало матеріалів про корупцію на митниці при експорті зерна.

Торік у грудні СБУ викрила високопосадовців із митниці, які блокували вивезення українського зерна до Євросоюзу. Керівництво регіональних митниць організувало механізм незаконного отримання коштів за оформлення експортно-імпортних операцій, зокрема із зерном.