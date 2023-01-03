​Німеччина готова використати заморожені російські активи для відбудови України

Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні.

Про це пише Bloomberg.

Уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу України про військові репарації, але ще не зайняв офіційної позиції щодо конфіскації активів Російської Федерації. Питання є складним, і дехто з правлячої коаліції є більш палким, ніж інші, за словами людей, знайомих з дискусіями.

Внутрішня напруженість відображає ширшу боротьбу міжнародної спільноти за формування спільної позиції. Якщо Берлін зможе вирішити власні проблеми, це може дати новий імпульс для дискусій у Європейському Союзі та чинити тиск на США, щоб вони вилучили активи, такі як резерви Центрального банку, які були заморожені у відповідь на вторгнення Росії.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок вимагає від Росії компенсації за збитки, завдані Україні. Колишній лідер Зелених Німеччини, який є давнім прихильником більш жорсткої позиції щодо Кремля, наполягає на тому, що має розглядатися як можливий варіант арешт принаймні частини заморожених активів, повідомили Bloomberg на умовах анонімності чиновники, знайомі з дискусіями.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер більш обережний. Він стурбований тим, що конфіскація активів російського Центрального банку може створити небезпечний прецедент і завести європейські країни та їхніх союзників у юридичне болото, заявили чиновники.

ЄС і партнери з "Великої сімки" заморозили близько 300 млрд євро (311 млрд доларів) з резервів російського Центрального банку. ЄС також заблокував близько 19 млрд євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями, хоча ці оцінки не є повними. Активи знаходяться в підвішеному стані і наразі не можуть бути розподілені.

Замість загального конфіскації більш вигідним шляхом з юридичної точки зору могло б стати націлювання на активи осіб, які, як було доведено, причетні до російських військових злочинів, зазначило одно із джерел. Однак на розгляд таких справ можуть піти роки, що зведе таку ініціативу до символізму.

Нагадаємо, від 24 лютого найбагатші росіяни втратили понад 93 млрд доларів.