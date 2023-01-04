Система Patriot буде розгорнута в Україні найближчим часом, – Кулеба

Американська система Patriot буде розгорнута в Україні у максимально стислі терміни.

Про це повідомив на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", – зазначив міністр закордонних справ.

Раніше Дмитро Кулеба говорив про те, що надання Сполученими Штатами систем Patriot – психологічний перелам, тому що з початку війни Україні відмовляли у наданні цієї зброї.

Нагадаємо, 21 грудня став відомий перелік зброї, котру США передає Україні у складі нового пакету безпекової допомоги. Серед іншого, вона містить батарею ППО Patriot та боєприпаси до неї, а також велику кількість снарядів та високоточні авіаційні боєприпаси.