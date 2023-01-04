Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
ГоловнаСуспільствоВійна

Система Patriot буде розгорнута в Україні найближчим часом, – Кулеба

Наразі почалася підготовка до передачі ракет.

Система Patriot буде розгорнута в Україні найближчим часом, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Американська система Patriot буде розгорнута в Україні у максимально стислі терміни.

Про це повідомив на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", – зазначив міністр закордонних справ.

Раніше Дмитро Кулеба говорив про те, що надання Сполученими Штатами систем Patriot – психологічний перелам, тому що з початку війни Україні відмовляли у наданні цієї зброї.

 

Нагадаємо, 21 грудня став відомий перелік зброї, котру США передає Україні у складі нового пакету безпекової допомоги. Серед іншого, вона містить батарею ППО Patriot та боєприпаси до неї, а також велику кількість снарядів та високоточні авіаційні боєприпаси. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також