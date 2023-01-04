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У Росії "рух опору" зупинив військові ешелони біля Красноярська, – ГУР

Це – шостий випадок за перші дні 2023 року. 

У Росії "рух опору" зупинив військові ешелони біля Красноярська, – ГУР
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 4 січня партизани зупинили рух цивільних потягів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони

За даними ГУР, це – вже шостий такий випадок за перші дні 2023 року. 

"У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", – зазначили розвідники.

У 2022 році розвідка відмітила близько 40 таких випадків, а також знищення залізничних трансформаторів та локомотивів. 

"Суттєва активізація рейкових партизан на росії відмічається після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", – додали в ГУР.

Нагадаємо, за даними міністра оборони України, на початку січня 2023 року російське керівництво хоче запровадити воєнний стан та оголосити нову хвилю мобілізації.

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