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Росія вивела в Чорне і Азовське моря п’ять військових кораблів

У Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів.

Росія вивела в Чорне і Азовське моря п’ять військових кораблів
Фото: defence-ua.com

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі три військових кораблі, в Азовському морі – два кораблі.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що станом на 4 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожих кораблі. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі. У Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

За останню добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 23 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 18 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

“Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря”, – наголосили в ВМС ЗСУ.

 

Нагадаємо, Сили оборони виявили і знешкодили на Одещині ще одну морську міну.

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