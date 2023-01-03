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Ще одну морську міну виявили і ліквідували на Одещині

Небезпечну знахідку зірвав із кріплення шторм.

Ще одну морську міну виявили і ліквідували на Одещині
Фото: Пресслужба ДСНСУ

Сили оборони виявили і знешкодили на Одещині ще одну морську міну.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

За інформацією військових, протикорабельну міну зірвав із кріплення шторм. Хвилі понесли її в бік узбережжя. 

Небезпечну знахідку виявив і контрольовано підірвав у морі підрозділ ВМС ЗСУ.

Військові закликали жителів не наражати себе на небезпеку і не наближатися до узбережжя чи заходити у воду.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині в районі села Коблеве вибухнула морська міна, яку прибило до берега.

До цього в області небезпечну знахідку викинуло на узбережжя близько до прибережних будов цивільного населення.

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