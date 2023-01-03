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Прокуратура клопотатиме про арешт мера Полтави Мамая

Крім того, клопотатимуть про відсторонення Мамая від посади на два місяці.

Прокуратура клопотатиме про арешт мера Полтави Мамая
Олександр Мамай підчас заяви для ЗМІ
Фото: np.pl.ua

Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та тимчасове відсторонення від посади мера Полтави Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо дислокації підрозділів ЗСУ.

Про це керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній заявив на брифінгу, інформує УП.

"Щоб припинити спекуляції, які ширяться в інформаційному просторі, щодо звернення до суду з клопотанням щодо обрання саме такого запобіжного заходу, повідомляю, що відповідно до ч. 6. ст. 176 під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261-1, 437-442 КК України, за наявністю ризиків зазначених у ст. 177 ККУ застосовується запобіжний захід — тримання під вартою. Це безальтернативна вимога закону", - сказав Столітній.

Крім того, клопотатимуть про відсторонення Мамая від посади на два місяці. Цей термін може бути продовжений, якщо подадуть нове клопотання. Клопотання вручили підозрюваному. За словами Столітнього, один зі суддів, який мав розглядати справу, заявив про самовідвід. Замість нього призначили іншого, який теж узяв відвід.

Розглянути клопотання мають не пізніше ніж чере 72 години від моменту надходження їх до суду. Столітній заявив, якщо усі слідчі судді оголосять про самовідвід, розгляд передадуть до іншого суду.

Мамай в свою чергу заявив, що поширена ним на пресконференції інформація про забезпечення військових була відкритою: "29 грудня я отримав підозру в тому, чого я не робив. Це підозра однієї людини, є необґрунтованою та політично мотивованою. Наголошую: це не засекречена інформація, вона є відкритою. Подібні заяви (про дислокацію ЗСУ - ред.) оголошували сотні чиновників всіх рівнів, в тому числі і керівництво області, а звинувачують тільки мене".

Нагадаємо, що Служба безпеки України вручила підозру міському голові Полтави Мамаю. За інформацією місцевих журналістів, Мамая підозрюють в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення українських військових підрозділів в умовах воєнного стану. Йдеться про ситуацію, коли міський голова на брифінгу озвучив інформацію про формування у місті нової військової частини та її розташування.

Мамай є мером Полтави з 2010 року. На посаді він неодноразово потрапляв в скандали, конфліктував з місцевими суддями та депутатами. Він робив неоднозначні політичні заяви, наприклад, критикував декомунізацію.

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