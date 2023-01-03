У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
ГоловнаСуспільствоВійна

Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану росіянами льодову арену в Дружківці

Міністр хоче, щоб Томас Бах особисто переконатися у "спортивній нейтральності" РФ.

Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану росіянами льодову арену в Дружківці
Фото: Суспільне Донбас

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха й інших спортивних функціонерів, які підтримують допуск російських спортсменів до міжнародних змагань, відвідати льодову арену "Альтаїр" у Дружківці Донецької області. У ніч на вівторок, 3 січня, російські окупанти завдали по арені ракетного удару. 

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Instagram

“Кожному іноземному політику чи спортивному функціонеру перед тим як казати, що “спорт має бути поза політикою”, спочатку треба подивитися ці фото. Зруйновану обстрілом російських терористів льодову арену “Альтаїр” у Дружківці”, - написав Дмитро Кулеба. 

Він зазначив, що тут проводили українські та міжнародні змагання. Тут тренувалися діти та дорослі. Це був не просто спортивний об’єкт, а одна з ключових арен для розвитку українського спорту та найбільша в Україні школа хокею та фігурного катання. Єдиними ударами, які тут відбувалися були хокейні буліти. Допоки удар не нанесли “деполітизовані” російські бомби.

Дмитро Кулеба запросив особисто президента МОК Томаса Баха відвідати “Альтаїр” та особисто пересвідчитися у “спортивній нейтральності” Росії. 

“Може тоді нарешті прийде розуміння, чому прикриватися абстрактною “нейтральністю” в такій ситуації аморально”, - наголосив міністр. 

Політик заявив, що Росія та Білорусь мають нести повну відповідальність за свої злочини проти миру і їхні спортсмени не можуть брати участі у міжнародних змаганнях так, ніби нічого не відбулося.

Нагадаємо, ввечері 2 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дружківці у Донецькій області. Відомо про 2 поранених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також