Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха й інших спортивних функціонерів, які підтримують допуск російських спортсменів до міжнародних змагань, відвідати льодову арену "Альтаїр" у Дружківці Донецької області. У ніч на вівторок, 3 січня, російські окупанти завдали по арені ракетного удару.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Instagram.

“Кожному іноземному політику чи спортивному функціонеру перед тим як казати, що “спорт має бути поза політикою”, спочатку треба подивитися ці фото. Зруйновану обстрілом російських терористів льодову арену “Альтаїр” у Дружківці”, - написав Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що тут проводили українські та міжнародні змагання. Тут тренувалися діти та дорослі. Це був не просто спортивний об’єкт, а одна з ключових арен для розвитку українського спорту та найбільша в Україні школа хокею та фігурного катання. Єдиними ударами, які тут відбувалися були хокейні буліти. Допоки удар не нанесли “деполітизовані” російські бомби.

Дмитро Кулеба запросив особисто президента МОК Томаса Баха відвідати “Альтаїр” та особисто пересвідчитися у “спортивній нейтральності” Росії.

“Може тоді нарешті прийде розуміння, чому прикриватися абстрактною “нейтральністю” в такій ситуації аморально”, - наголосив міністр.

Політик заявив, що Росія та Білорусь мають нести повну відповідальність за свої злочини проти миру і їхні спортсмени не можуть брати участі у міжнародних змаганнях так, ніби нічого не відбулося.

Нагадаємо, ввечері 2 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дружківці у Донецькій області. Відомо про 2 поранених.