На війні загинув громадський активіст Олег Юрченко

На війні загинув громадський діяч, член Спілки української молоді та учасник Революції гідності Олег Юрченко.

Про це повідомив колишній керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

“Ще одна важка втрата. Загинув Олег Юрченко. Один з тих, кого з певністю можна причислити до найкращих українців. Він був (як важко писати в минулому часі) розумним, сильним, відважним”, - написав Володимир В’ятрович.

Він також повідомив, що загиблий був батьком 5 дітей.

Крім того, Олег Юрченко був активним у громадському житті. Він був членом Спілки української молоді, майданівцем, який після перемоги Майдану пішов на державну службу - будувати Україну, а потім на військову - захищати її.

Підтримати родину можна за реквізитами.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року на війни проти Росії загинув уродженець Сєвєродонецька, науковець, підприємець і розробник Андрій Жидков. Він загинув унаслідок обстрілу "Градами".