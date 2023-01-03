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У Херсонській області двоє людей загинули від підриву на ворожій вибухівці

Вони наїхали на неї на машині.  

У Херсонській області двоє людей загинули від підриву на ворожій вибухівці
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Бериславському районі Херсонської області двоє людей підірвалися на залишеній окупантами вибухівці. Авто з двома чоловіками наїхало на неї в Малій Олександрівці.

Внаслідок отриманих поранень обидва загинули. Про це повідомили в Херсонській ОВА у Телеграм. 

"Нагадую, що на Херсонщині ще багато замінованих територій. Наші героїчні сапери щодня працюють над тим, аби зробити нашу землю безпечнішою, але кількість ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже велика", – зазначив очільник ОВА Ярослав Янушевич. 

Він закликав у разі виявлення небезпечних предметів звертатися до поліції та рятувальників. Для звʼязку з ДСНС у Херсонській області можна телефонувати за номером 101 або 0502109253. 

Нагадаємо, російська армія щоденно обстрілює звільнені території Херсонської області. За 2 січня росіяни відкривали вогонь по області 79 разів. Загинули довє, поранені девʼять мирних. Також стріляли по окупованій Голій Пристані. 

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