НАБУ оголосило в розшук столичного юриста, підозрюваного в організації махінацій з арештованим майном

Згідно з даними детективів, Довбенко організував злочинне угруповання, яке в 2017-2018 роках домовилося з тодішнім директором АРМА щодо корупційної схеми.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підозрюваного в організації злочинного угруповання, що займалося махінаціями з арештованим майном, яке було передане АРМА.

Це – власник низки юридичних фірм Андрій Довбенко. Згідно з інформацією на сайті НАБУ, Довбенка підозрюють як організатора угруповання з чотирьох осіб. Це угруповання через тодішнього голову АРМА в 2017-2018 роках запровадило корупційну схему реалізації арештованого майна. Голова АРМА Антон Янчук погодився на злочин і забезпечив ухвалення необхідної нормативної бази, яка дозволила створити видимість законності маніпуляціям із арештованим майном в інтересах ОЗГ.

Загальна кількість встановлених учасних злочинного угруповання та залучених до вичнення її злочинів – 11. Пʼятьом із них підозру оголосили в липні 2022, ще трьом – у жовтні. Вони підозрюються в розтраті арештованого майна на 426 млн гривень.

Самом Довбенко підозрюється за ч. 3 ст. 27 (співучасть), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 3 ст. 28 (вичнення кримінального правопорушення злочинною організацією) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

В 2019 році в журналістських матеріалах Довбенка називали "смотрящім" за Мінʼюстом. Увагу на нього звернули після того, як його весілля в Сен-Тропе відвідував тодішній голова ОП Андрій Богдан. Довбенко у коментарі НВ говорив, що робочих відносин із Богданом немає, а інформацію про вплив на Мінʼюст назвав "повним абсурдом".

Крім того, він говорив, що не має інтересу до політики, бо є "людиною бізнесу".