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​Споживання електроенергії в Україні знижене, до 14:00 обмеження не застосовуються, – "Укренерго"

Наразі електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження.

​Споживання електроенергії в Україні знижене, до 14:00 обмеження не застосовуються, – "Укренерго"
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання електроенергії в Україні знижене. Тому обмеження наразі не застосовуються.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями. Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються", – йдеться в повідомленні.

Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр "Укренерго" довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі.

"Ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", – зазначається в повідомленні.

Наразі "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Ми не забуваємо про цілі ворога позбавити українців світла і готові протидіяти цьому та за будь-яких умов відновлювати пошкоджене", – наголосили в компанії.

Нагадаємо, раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба також зазначив, що Київщина наразі повністю забезпечується електроенергією.

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