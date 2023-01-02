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Енергетики напрацювали низку технічних рішень для стабільності роботи енергосистеми, – Галущенко

“Блекаут в Україні можливий лише в теорії”. 

Енергетики напрацювали низку технічних рішень для стабільності роботи енергосистеми, – Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: НАЕК "Енергоатом"

Енергетики уже напрацювали низку рішень для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак. 

Про це повідомляє сайт Міненерго з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка

“Наша енергосистема протягом майже 3 місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Впевнений, що система втримається і надалі при подальших можливих ударах”, – зазначив Галущенко.

Він додав, що існує низка рішень як з точки зору фізичного захисту енергооб’єктів, так і технічного балансування системи. І ці рішення доводять свою ефективність.

У міністерстві нагадують, що через значні ушкодження як генерації, так і систем передачі електроенергії, до кінця опалювального сезону доведеться застосовувати графіки обмеження електропостачання. Проте вони мають бути контрольованими. А блекаут в Україні можливий лише в теорії.

“Основна наша мета – зробити, щоб відключення були плановими й прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключено електроенергію, а оператори систем розподілу – дотримувались графіків відключень”, – наголосив міністр. 

Нагадаємо, сьогодні Київ змушений повернутися до відключень світла через атаку Росії. 

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