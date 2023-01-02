Росіяни вбили в Херсоні людину і зруйнували церкву-памʼятку архітектуру в Сумській області, – ОВА

У Київській області уночі знову була масована атака дронами. Пошкоджені приватні будинки в декількох районах. Повідомлень про постраждалих та жертв не надходило. Інформація щодо наслідків уточнюється. В столиці внаслідок нічної атаки та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури застосовано аварійні відключення електроенергії. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Полтавській області під час повітряної тривоги цієї ночі у Кременчуцькому районі силами ППО ЗСУ було збито один БПЛА типу "Шахед", йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській області за минулу добу був мінометний обстріл Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

У Сумській області вчора ввечері росіяни із артилерії обстріляли Миропільську громаду, вісім "прильотів". Уночі із мінометів гатили по Краснопільській громаді. Було пʼять прильотів. Наслідки уточнюються. Під ворожим вогнем минулої доби були пʼять громад: Есманьська, Глухівська, Шалигинська, Краснопільська та Білопільська. Внаслідок обстрілу Білопільскої громади пошкоджено архітектурну пам’ятку – дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Ольгівське, Темирівка, Новоданилівка, Залізничне, Новоандріївка, Дорожнянка, Білогір'я, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Плавні, Кам'янське, Степове. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті російських обстрілів. Наслідки уточнюються.

У Харківській області на Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Куп’янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка. У Куп'янську через обстріли окупантів пошкоджено пʼять приватних будинків. Поранення отримала 78-річна жінка. Допомогу надали на місці. Детальна інформація щодо наслідків атак минулої доби уточнюється.

Дніпропетровську область вночі атакували російські ракети, дрони-камікадзе та важка артилерія. Наша ППО збила усі чотири повітряні цілі противника – ракету та три "Шахеди". У Кам’янському районі уламки знищеного дрона упали на приватне підприємство. Сталася пожежа. Без жертв. Нікопольський район росіяни атакували чотири рази. Обстріляли з важкої артилерії Нікополь та Марганець. Без жертв. Наслідки атаки з’ясовуються.

У Луганській області за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Стельмахівки і Білогорівки. Загарбники несуть великі втрати від наших артилерії та піхоти і відступають. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новоселівського, Стельмахівки і М’ясожарівки. На Лиманському напрямку вогонь росіян зафіксовано неподалік Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки і Діброви. Щодня росіяни несуть значні втрати на фронті. Втім, вони вчергове посилили фільтраційні заходи – росіяни шукають корегувальників. Ситуація в області залишається складною.

У Донецькій області упродовж ночі були обстріли позицій та околиць Торецької громади із важкого озброєння та стрілецької зброї. Крім того, під обстріли протягом доби потрапив і Торецьк, там за добу пошкоджено 22 будинки, насосна станція та ЛЕП на околиці міста. Вчора вдень – обстріли с. Іванопілля Костянтинівської громади, пршкоджено житлові будинки иа приватний транспорт. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь зафіксовано неподалік Тернів і Діброви. На Бахмутському напрямку протягом доби обстріляно понад 15 населених пунктів – Берестове, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та Диліївка. Також ворог завдав авіаудару біля Білогорівки. На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Нескучне, Времівка, Велика Новосілка та Вугледар.

У Миколаївьскій області вночі російські окупаційні війська знову атакували ударними дронами-камікадзе "Шахед". Знищено сім ворожих дронів. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Херсонській області ситуація залишається складною. Ворожі війська продовжують підступні атаки – завдають удари по громадам Бериславського та Херсонського районів.За інформацією ГШ ЗСУ від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Тягинка, Новотягинка, Львове, Іванівка, Понятівка, Дар‘ївка, Інгулець, Садове, Інженерне, Антонівка, Станіслав та Херсон.

Росіяни обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами. Окупанти не припиняють бити по Херсону. Внаслідок чергового російського обстрілу одна людина загинула, одна – поранена. Загалом у області минулої доби через ворожі обстріли чотири людини дістали поранення, одна людина загинула.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 107 440 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 720 окупантів.