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У реанімації помер поранений внаслідок атаки Росії на Київ 31 грудня

46-річний чоловік був у тяжкому стані. 

У реанімації помер поранений внаслідок атаки Росії на Київ 31 грудня
Ілюстративне фото
Фото: КМВА

Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на Київ, яку ворог провів 31 грудня.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Телеграм.

"46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", – написав він.

Атака Росії на столицю в останній день 2022 року призвела до загибелі на місці однієї людини, ще 20 були поранені. Серед них – японський журналіст. Вибухи були зафіксовані в трьох районах, було пошкоджено готель в центрі столиці, будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна – в Печерському, один дитсадок у Соломʼянському, приватні будинки.

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