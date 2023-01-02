У реанімації помер поранений внаслідок атаки Росії на Київ 31 грудня

Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на Київ, яку ворог провів 31 грудня.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Телеграм.

"46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", – написав він.

Атака Росії на столицю в останній день 2022 року призвела до загибелі на місці однієї людини, ще 20 були поранені. Серед них – японський журналіст. Вибухи були зафіксовані в трьох районах, було пошкоджено готель в центрі столиці, будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна – в Печерському, один дитсадок у Соломʼянському, приватні будинки.