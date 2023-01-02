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Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи

“Прилетіло по розташуванню орків”.

Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Ілюстративне фото
Фото: Іван Федоров у Telegram

Уночі 2 грудня в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали гучні вибухи.

Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

“Під ранок рашистам у Мелітополі було не до сну. У місті лунали гучні вибухи. Окупанти мають нарешті зрозуміти: пора кивати п'ятами з окупованих територій. Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал – бути в ній і похованими”, – йдеться у повідомленні.

Видання “РИА Мелитополь” уточнює, що вибух стався сьогодні близько 5:30 між селищами “Мирне і Північне Мелітопольського району.

“У окупантів почалася паніка. Прилетіло по розташуванню орків”, – інформує видання.

 

Нагадаємо, у Мелітополі підірвали автомобіль росіян. 

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