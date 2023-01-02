Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи

Уночі 2 грудня в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали гучні вибухи.
Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.
“Під ранок рашистам у Мелітополі було не до сну. У місті лунали гучні вибухи. Окупанти мають нарешті зрозуміти: пора кивати п'ятами з окупованих територій. Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал – бути в ній і похованими”, – йдеться у повідомленні.
Видання “РИА Мелитополь” уточнює, що вибух стався сьогодні близько 5:30 між селищами “Мирне і Північне Мелітопольського району.
“У окупантів почалася паніка. Прилетіло по розташуванню орків”, – інформує видання.
Нагадаємо, у Мелітополі підірвали автомобіль росіян.