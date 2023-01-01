Головне за день. Неділя, 1 січня

Спроби росіян наступати на Бахмут, ворожий обстріл дитячої лікарні Херсона, майже 15 тисяч тривог за рік, приєднання Хорватії до єврозони. Яким запам’ятається 312-й день повномасштабної війни і перший день 2023 року.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що впродовж доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема, застосував БпЛА “Шахед-136”, всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон.

Ворог, який тільки за вчора втратив 760 осіб убитими, продовжує спроби наступальних дій на Бахмутському та намагається поліпшити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському - перегруповує війська.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 1 січня – в новині.

У неділю, 1 січня, окупанти обстріляли Оріхів на Запоріжжі, внаслідок чого одна людина загинула, троє були поранені.

"В Оріхів опівдні прилетіли "новорічні вітання" від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три - поранені", - повідомив у Телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 452 дитини, понад 870 поранені.

"Станом на ранок 1 січня понад 1328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 452 дитини загинули і понад 876 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

30 грудня внаслідок артобстрілу військами РФ с. Дальнє Донецької області дістала поранення 13-річна дівчинка.

31 грудня внаслідок ракетної атаки ворога на Запоріжжя дістала поранення 14-річна дівчинка. Також 31 грудня через артобстріл Херсона дістали поранень двоє дітей віком 12 та 13 років.

У 2022 році в Україні пролунало 14 870 повітряних тривог.

"14 870: стільки повітряних тривог пролунало в Україні у 2022 році", - повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Найбільше повітряні тривоги лунали у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Сумській областях, на другому місці — центральні регіони, на третьому — західні області.

Хорватія з 1 січня офіційно приєдналась до єврозони, ставши двадцятим її членом.

Євро стає офіційною валютою, яка має поступово замінити хорватську куну.

Також з 1 січня країна приєдналась до Шенгенської зони, ставши 27-ю державою об'єднання відкритих кордонів. Ці події відбулися майже через 10 років після вступу в Євросоюз у 2013 році.

Вступ Хорватії до Шенгенської зони сприятиме розвитку індустрії туризму країни, на яку припадає 20% ВВП. Однак через технічні проблеми прикордонний контроль в аеропортах закінчиться лише 26 березня. Хорватія, як і раніше, застосовуватиме прикордонний контроль на своєму східному кордоні з сусідами, що не входять до ЄС - Боснією та Герцеговиною, Чорногорією та Сербією.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що в новому році добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!