У Донецькій області прикордонники збили ворожий безпілотний літальний апарат.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«Днями над своїми позиціями прикордонники виявили безпілотник російсько-окупаційних військ. Ворожий дрон шпигував за діями наших сил на одному з напрямків у Донецькій області», - ідеться в повідомленні.
По ворожому безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучними пострілами квадрокоптер збили, він впав біля позицій українських оборонців.
Нагадаємо, що на Луганщині аеророзвідка прикордонників виявила в лісосмузі російську бойову машину піхоти. БМП була знищена.