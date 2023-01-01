У Донецькій області прикордонники збили ворожий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Днями над своїми позиціями прикордонники виявили безпілотник російсько-окупаційних військ. Ворожий дрон шпигував за діями наших сил на одному з напрямків у Донецькій області», - ідеться в повідомленні.

По ворожому безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучними пострілами квадрокоптер збили, він впав біля позицій українських оборонців.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що на Луганщині аеророзвідка прикордонників виявила в лісосмузі російську бойову машину піхоти. БМП була знищена.