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На Донеччині прикордонники збили безпілотник росіян

Ворожий дрон шпигував за діями наших сил.

На Донеччині прикордонники збили безпілотник росіян
Фото: ДПСУ

У Донецькій області прикордонники збили ворожий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Днями над своїми позиціями прикордонники виявили безпілотник російсько-окупаційних військ. Ворожий дрон шпигував за діями наших сил на одному з напрямків у Донецькій області», - ідеться в повідомленні.

По ворожому безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучними пострілами квадрокоптер збили, він впав біля позицій українських оборонців.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що на Луганщині аеророзвідка прикордонників виявила в лісосмузі російську бойову машину піхоти. БМП була знищена. 

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