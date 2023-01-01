У Києві після обстрілів працюють усі системи життєзабезпечення

Вода і тепло у місті є.

Усі системи життєзабезпечення столиці України після вчорашніх і нічних обстрілів працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє у Телеграм Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Вода і тепло у киян є. Також переважна більшість споживачів з енергопостачанням. За винятком тих випадків, де зафіксовано аварійні ситуації. Там енергетики працюють над відновленням електрики", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Київська міська військова адміністрація оприлюднила узагальнені дані щодо нічної атаки Росії на столицю. В районі Києва виявили 32 повітряні цілі, всі було знищено.

Ще 13 ворожих безпілотників іранського виробництва збили до опівночі. Ворог цілився у обʼєкти інфраструктури.