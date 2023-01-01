Російські війська минулої доби завдали 18 ударів по 11 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Під обстрілами ворога перебували Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Курахове, Миколаївка, Торецьк, Велика Новосілка, Олексієво-Дружківка, Веселе, Маркове, Предтечине. Армія РФ застосовувала ракети, «Гради», артилерію.

Знищені і пошкоджені 26 цивільних об’єктів – 19 житлових будинків, школа, завод, трансформатор, зерносховище тощо. Два ракетних удари із ЗРК «С-300» росіяни завдали по Миколаївці. Руйнувань зазнали навчальний заклад і дві багатоповерхівки.

Ще одна ракета вдарила по Олексієво-Дружківці, пошкоджені 5 приватних осель. Внаслідок ракетної атаки є пошкодження у промисловій зоні Краматорська.

Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що 31 грудня російські окупанти випустили ракету С-300 у Лиманський відділ поліції Донецької області.