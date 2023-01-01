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У росіян закінчуються запаси "Калібрів", - ГУР

Також зменшуються запаси крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555.

У росіян закінчуються запаси "Калібрів", - ГУР
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Головне управління розвідки Міноборони України вважає, що, попри заяви російської пропаганди, високоточні ракети "Калібр" у Росії все-таки закінчуються. 

Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР Вадим Скібіцький, інформує Liga.

"Дефіцит сьогодні є у росіян. Він пов'язаний насамперед із балістичними ракетами "Іскандер", дуже давно вони застосовували цей вид озброєння – балістику. Наближаються до закінчення запаси "Калібрів". Набагато зменшуються запаси крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості: максимум, на що здатна Росія, – це дві-три такі потужні атаки ударів, як от ми спостерігали за останній час", – сказав Скібіцький.

Скібіцький уточнив, що Росія продовжує виробництво ракет, але здебільшого використовує для цього залишки компонентів, які були на складах.

"Вони виробляються – і зразу віддаються військам, щоб вони здійснювали обстріли", – сказав він.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua. заявив, що росіяни вже почали використовувати свій критичний запас ракет «Іскандер».

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