Миколаїв обстріляли "Іскандерами", семеро поранених за добу, - Кім

31 грудня, о 14:00 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу РФ. Постраждало семеро мирних жителів.

Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Віталій Кім.

Внаслідок ударів зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків, а також три навчальні заклади. Крім того, сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Пожежу ліквідували рятувальники.

За словами Кіма, Миколаїв обстріляли 6 ракетами типу «Іскандер».

Також, за інформацією повітряного командування «Південь», українські сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих дронів-камікадзе «Shahed-136» над Миколаївщиною. У Миколаївському районі 31 грудня, о 23:34 та сьогодні, 1 січня, з 04:10 загарбники завдали ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади.

Внаслідок атаки частково зруйновано та пошкоджено житлові і багатоповерховий будинки, підприємство, також зафіксовано чотири пожежі. Наслідки уточнюються. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, у результаті ракетного обстрілу росіян 31 грудня в одному з районів Миколаєва виникла пожежа.