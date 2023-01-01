У Київській області російськими ударами пошкоджено обʼєкт інфраструктури

За попередніми даними, без поранених.

Цієї ночі унаслідок російської атаки безпілотниками Shahed було пошкоджено обʼєкт інфраструктури у Київській області.

За попередніми даними від голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, поранених немає.

"Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахідами. країна-терорист цілилась у об’єкти енергетичної інфраструктури. По області було запущено майже три десятки безпілотників. Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкту інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби", – написав він.

Нагадаємо, протиповітряна оборона збила над Києвом і областю 32 ворожі безпілотники.