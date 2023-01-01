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У Київській області російськими ударами пошкоджено обʼєкт інфраструктури

За попередніми даними, без поранених. 

У Київській області російськими ударами пошкоджено обʼєкт інфраструктури
Уламки ракети в Києві, ніч 1 січня
Фото: КМВА

Цієї ночі унаслідок російської атаки безпілотниками Shahed було пошкоджено обʼєкт інфраструктури у Київській області. 

За попередніми даними від голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, поранених немає. 

"Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахідами. країна-терорист цілилась у об’єкти енергетичної інфраструктури.  По області було запущено майже три десятки безпілотників. Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкту інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби", – написав він.

Нагадаємо, протиповітряна оборона збила над Києвом і областю 32 ворожі безпілотники. 

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