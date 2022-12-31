Окупанти обстріляли Нікополь

Армія Російської Федерації обстріляла місто Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

“Небезпека ще не минула та є актуальною для всіх прибережних територій. Перебувайте в коридорі або сховищі”, – написав він.

Нагадаємо, вдень, 31 грудня окупанти вдарили по Нікопольському районі з реактивних систем залпового вогню.

Повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонської та Запорізької областях.