Окупанти обстріляли Нікополь

Армія Російської Федерації обстріляла місто Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
“Небезпека ще не минула та є актуальною для всіх прибережних територій. Перебувайте в коридорі або сховищі”, – написав він.
Нагадаємо, вдень, 31 грудня окупанти вдарили по Нікопольському районі з реактивних систем залпового вогню.
Повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонської та Запорізької областях.