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Обстріли українців під час святкового тижня посилюють рішучість США, – Брінк

"Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу".

Обстріли українців під час святкового тижня посилюють рішучість США, – Брінк
Фото: Facebook-cторінка Посольства України в США

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтримала українців після обстрілів у суботу, 31 грудня.

“Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах”, – написала вона у Твіттері. 

Брінк підкреслила, що ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу.

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