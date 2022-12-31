Обстріли українців під час святкового тижня посилюють рішучість США, – Брінк

"Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу".

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтримала українців після обстрілів у суботу, 31 грудня.

“Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах”, – написала вона у Твіттері.

Брінк підкреслила, що ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу.