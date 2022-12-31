Обстріли українців під час святкового тижня посилюють рішучість США, – Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтримала українців після обстрілів у суботу, 31 грудня.
“Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах”, – написала вона у Твіттері.
Брінк підкреслила, що ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу.
Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 31, 2022