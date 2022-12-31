В одному із районів Київської області виявили уламки ворожої ракети.

Про це повідомив у Телеграмі очільник обласної поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“Частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі після сьогоднішнього обстрілу столичного регіону”, – йдеться у повідомленні.

Потерпілих і руйнувань немає. Поліцейські оглядаюсь місце події та документують злочини РФ.

“Дякую нашим військовим за ефективну роботу. Цього дня над даним районом військові збили щонайменше 3 ракети окупантів”, – додав Нєбитов.

Фото: Телеграм-канал Андрія Нєбитова

Фото: Телеграм-канал Андрія Нєбитова

Фото: Телеграм-канал Андрія Нєбитова

Нагадаємо, як повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба, унаслідок російського удару у суботу, 31 грудня, у Київській області є декілька пошкоджених цивільних обʼєктів. Постраждалих немає.