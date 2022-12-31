На Київщині через удар росіян пошкоджені кілька цивільних об'єктів

Внаслідок російського удару у суботу, 31 грудня, у Київській області є декілька пошкоджених цивільних обʼєктів.

Про це у Телеграм написав керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Попередньо в Київській області постраждалих немає, проте є декілька пошкоджених уламками цивільних обʼєктів. Всі служби працюють", - написав Кулеба.

Раніше мер Києва Віталій Кличко написав, що внаслідок російського удару є загиблий. Вибухи були зафіксовані у трьох районах міста. Загалом поранено 20 людей.

У Миколаєві через російські обстріли спалахнула пожежа. Є потерпілі.

Також у Хмельницькій області є влучання. Поранено чотирьох людей.

У Запоріжжі четверо людей поранені через удар росіян.