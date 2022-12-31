На Харківщині можливі тимчасові відключення електрики, - Синєгубов

Це вимушені заходи для попередження негативного впливу на енергосистему.

У Харківській області через загрозу ракетних ударів можливі тимчасові відключення електрики.

Про це повідомив у Телеграм голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У місті та області через загрози ракетних ударів окупантів можливі тимчасові відключення електропостачання", - написав він.

Синєгубов пояснив, що це вимушені заходи для попередження негативного впливу на енергосистему.

Нагадаємо, що у ДТЕК заявили, що в Києві та області, а також в Одеській та Дніпропетровській областях - екстрені відключення світла через ракетні обстріли росіян. Через загрозу ракетного удару Росії на Одещині та декількох інших областях тимчасово обмежують електропостачання.