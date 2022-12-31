У росіян лишилося 11-13% ракет "Іскандер", - Резніков

Росіяни вже почали використовувати свій критичний запас ракет «Іскандер».

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua.

"Ми порахували, скільки вони по нас випустили, скільки в них було і скільки в них залишилося. Вони залізли в критичний запас, у них десь близько 11-13% «іскандерів» залишилося. За їхніми радянськими класичними нормами, вони мають тримати запас 25-30%. Вони вже в нього залізли. Скоїли злочин з погляду своєї відповідальності. Те саме з "Калібрами", - сказав Резніков.

Резніков нагадав, що раніше росіяни використовували «іскандери» і морського, і наземного базування, у тому числі з території Білорусі.

"Але зараз, коли ми дивимося, скільки і що прилітає, бачимо, що «іскандери» вони не використовують, тому що не можуть їх виготовляти", - додав міністр.

За його словами, росіяни до кінця року можуть здійснити по Україні одну-дві атаки формату «ракети+дрони іранські» або «дрони+ракети» (інтерв’ю відбулося 27 грудня. – LB.ua). Однак для відновлення потенціалу таких атак окупантам необхідно від тижня до 10 днів.

«Вони можуть зробити дві хвилі: ракети+дрони іранські або дрони+ракети, але вони не можуть ракети+ракети. Якщо масовані. Тому що там є нюанси технічного характеру – накопичення, споряджання тощо. Плюс вони проводять розвідку, дорозвідку, замовляють космічні супутники, шукають, де наша ППО», – сказав Резніков.

Нагадаємо, що вночі 31 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по військовому містечку на Чернігівщині. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер".