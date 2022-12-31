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У МОЗ заявили, що українські лікарні забезпечені генераторами

У відомстві запевнили, що відключення світла не вплинуть на госпіталізації.

У МОЗ заявили, що українські лікарні забезпечені генераторами
Фото: Пресслужба КМДА

Усі заклади охорони здоров’я України забезпечені альтернативними джерелами живлення на випадок відключень електроенергії.

Про це сказала в ефірі телемарафону керівниця директорату медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич, повідомляє Укрінформ.

“Ми бачимо, що ворог, на жаль, б’є по об’єктах критичної інфраструктури, так само і по медичним закладам. Усі наші лікарні, заклади охорони здоров’я забезпечені альтернативним джерелом живлення”, - зазначила Машкевич.

Таким чином, наголосила вона, “якщо пацієнту необхідна буде екстрена медична допомога і госпіталізація, жодним чином вона не буде обмежена і пацієнт допомогу отримає у стаціонарі”.

Нагадаємо, що Київ отримав 9 потужних генераторів від міста Оденсе в Данії. Один з генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де допомогу отримують самотні люди пенсійного віку та кияни з інвалідністю. 

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