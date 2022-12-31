Грабіж і знищення культурних пам’яток: як росіяни позбуваються всього українського

Крім вбивств, мародерства та руйнувань, російські окупанти вдаються до ще одного злочину на території України - до знищення української культури. Російські солдати вже відомі своїми невисокими моральними здібностями, але й інші люди - ідеологи нападу, які розумніші за своє “гарматне м’ясо”. Вони знають, що аби перемогти Україну на всіх рівнях, треба ще й стерти культурний код української нації. Про це пише журналіст Денис Стаджи, повідомляє “Фокус”.

Фото: EPA/UPG

Як зазначається, ці російські ідеологи знають, що, наприклад, древні римляни визнали, що підкорилися переможеним ними грекам, їхній філософії, поезії та медицині. Росіяни розуміють, що тактично треба розбити Збройні сили України і захопити міста, але стратегічно - треба позбавити українців культури, мови та способу мислення.

Ще 15 липня на окремому засіданні Ради Безпеки ООН було обговорено знищення культурної спадщини України під час російської агресії. Тоді міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтвердив, що було скоєно 423 злочини проти українських культурних пам’яток.

“Це спроба стерти з землі все українське. Але весь світ це розуміє, і Росії це не вдасться. Міжнародні організації повинні посилити тиск на Росію, щоб припинити цей тероризм проти української нації. Тільки разом ми зможемо зупинити агресора”, - заявив Ткаченко.

Ще на той момент, менше ніж за чотири місяці повномасштабної війни, було пошкоджено або зруйновано 128 об’єктів нерухомої культурної спадщини, 147 культових споруд (більшість з них належать християнським громадам, а також ісламським та єврейським). Крім того, зазнали руйнувань та пошкоджень 46 меморіальних пам'яток на честь історичних осіб та подій ХІХ – початку ХХІ ст., 33 музеї та заповідники, 59 культурних центрів, театрів та кінотеатрів та 40 бібліотек. Усі ці злочини були зафіксовані в 15 областях України - від Луганщини до Львівщини. Дані проєкту “Листівки з України”, запущеного Українським інститутом спільно з USAID, найбільше об’єктів пошкоджено:

У Криму - 2.

У Запорізькій області – 13.

У Харківській – 96.

У Луганській – 32.

У Донецькій – 90.

У Чернігівській – 38.

У Київській – 78.

У Сумській – 28.

У Житомирській – 6.

Наприклад, у Маріуполі величезних руйнувань зазнали творча Мекка міста - палац культури “Молодіжний”, а також драматичний театр. І там, і там від загибелі ховалися цивільні люди.

Херсон також став місцем масового пограбування культурних об’єктів. З двох найбільших музеїв - Краєзнавчого та Художнього - вивезли майже все, у тому числі пам’ятки часів скіфів, кіммерійців і сарматів. Там навіть використовували КамАЗи та автобуси, аби вивезти всі експонати. Лише Художнього музею позбавили 14 тисяч об’єктів.

За даними ЮНЕСКО на початок листопада з 24 лютого було пошкоджено вже 213 об’єктів культури України. окупанти займаються тим, що “приєднують” до “своїх” пам’яток чужі. При цьому в ЮНЕСКО прогнозують - усе може стати гірше. Однак українська культура сильна, і вона вистоїть агресію. А ось росіяни відповідальні за чергові злочини, які також належать до статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Матеріал підготовлено за аналізом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.