Росіяни пошкодили чи зруйнували 500 українських музеїв, історичних будівель, храмів, – Зеленська

За місяці війни окупанти пошкодили чи зруйнували в Україні 500 музеїв, історичних будівель, храмів.
Про це заявила перша леді України Олена Зеленська.
“Все це створювалося поколіннями українців для нових поколінь. Отже, одразу стало зрозуміло – нам треба рятувати від навали не тільки наших людей, а й нашу культуру, мистецтво. Наша культура – не тільки наша”, – сказала вона.
Зеленська додала, що це – спадок всього цивілізованого світу.появу на Google Arts & Culture спеціального розділу про Україну.
Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко раніше повідомив, що в Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили майже 800 об’єктів сфери культури.