Росіяни пошкодили чи зруйнували 500 українських музеїв, історичних будівель, храмів, – Зеленська

Це – спадок всього цивілізованого світу.

За місяці війни окупанти пошкодили чи зруйнували в Україні 500 музеїв, історичних будівель, храмів.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська.

“Все це створювалося поколіннями українців для нових поколінь. Отже, одразу стало зрозуміло – нам треба рятувати від навали не тільки наших людей, а й нашу культуру, мистецтво. Наша культура – не тільки наша”, – сказала вона.

Зеленська додала, що це – спадок всього цивілізованого світу.

“Коли культурні цінності втрачає одна країна – втрачає весь світ. Тож давайте зберігати примножували, дивитися, захоплюватися – гуглити українську культуру – і так збагачувати світ", – зазначила дружина президента, коментуючи появу на Google Arts & Culture спеціального розділу про Україну

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко раніше повідомив, що в Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили майже 800 об’єктів сфери культури.