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Росіяни пошкодили чи зруйнували 500 українських музеїв, історичних будівель, храмів, – Зеленська

Це – спадок всього цивілізованого світу. 

Росіяни пошкодили чи зруйнували 500 українських музеїв, історичних будівель, храмів, – Зеленська
Олена Зеленська
Фото: president.gov.ua

За місяці війни окупанти пошкодили чи зруйнували в Україні 500 музеїв, історичних будівель, храмів. 

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська.

“Все це створювалося поколіннями українців для нових поколінь. Отже, одразу стало зрозуміло – нам треба рятувати від навали не тільки наших людей, а й нашу культуру, мистецтво. Наша культура – не тільки наша”, – сказала вона. 

Зеленська додала, що це – спадок всього цивілізованого світу. 

“Коли культурні цінності втрачає одна країна – втрачає весь світ. Тож давайте зберігати примножували, дивитися, захоплюватися – гуглити українську культуру – і так збагачувати світ", – зазначила дружина президента, коментуючи появу на Google Arts & Culture спеціального розділу про Україну.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко раніше повідомив, що в Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили майже 800 об’єктів сфери культури

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