Питання про арешт російських музейних колекцій порушується Україною на міжнародному рівні, - Ткаченко

Росія використовує культуру так само, як і пропаганду.

Влада України порушує на міжнародному рівні питання про арешт російських колекцій, які знаходяться за кордоном. Також йдуть розмови про запровадження санкцій проти російських офіційних культурних діячів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

“Частково це зроблено, але, на жаль, не в тому масштабі, який у принципі передбачає бойкот російської культури”, - зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що Росія використовує культуру так само, як і пропаганду.

Міністр наголосив, що росіяни планують “евакуювати” Каховський музей. Також, за інформацією Ткаченка, Росія здійснила “найбільше пограбування з часів Другої світової війни”, коли вивозила українську культурну спадщину з окупованих нею територій.

Водночас, Україна провела “найбільшу евакуацію культурних цінностей”, завдяки чому зараз десятки тисяч експонатів перебувають у безпечних місцях.

Нагадаємо, в Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили майже 800 об’єктів сфери культури.