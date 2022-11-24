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Питання про арешт російських музейних колекцій порушується Україною на міжнародному рівні, - Ткаченко

Росія використовує культуру так само, як і пропаганду.

Питання про арешт російських музейних колекцій порушується Україною на міжнародному рівні, - Ткаченко
Фото: Макс Требухов

Влада України порушує на міжнародному рівні питання про арешт російських колекцій, які знаходяться за кордоном. Також йдуть розмови про запровадження санкцій проти російських офіційних культурних діячів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

“Частково це зроблено, але, на жаль, не в тому масштабі, який у принципі передбачає бойкот російської культури”, - зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що Росія використовує культуру так само, як і пропаганду.

Міністр наголосив, що росіяни планують “евакуювати” Каховський музей. Також, за інформацією Ткаченка, Росія здійснила “найбільше пограбування з часів Другої світової війни”, коли вивозила українську культурну спадщину з окупованих нею територій.

Водночас, Україна провела “найбільшу евакуацію культурних цінностей”, завдяки чому зараз десятки тисяч експонатів перебувають у безпечних місцях.

Нагадаємо, в Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили майже 800 об’єктів сфери культури. 

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