Відстань до техніки була майже 4 км.

Спецпризначенці СБУ знищили “Джавеліном” БМП російських окупантів. На броні техніки в момент зниження перебувала піхота росіян.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Під час чергового невдалого штурму наших передових позицій, окупанти спробували відступити з поля бою на БМП-2. Візуально лише на її бортах перебувало до 12 осіб”, - повідомили в СБУ.

Зазначається, що бійці ЦСО “А” СБУ знищили ціль “Джавеліном”. При цьому відстань до техніки була майже 4 км.

Як раніше повідомлялось, росіяни втратили радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані на Херсонщині.