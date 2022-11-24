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Спецназ СБУ за допомогою “Джавеліна” знищив російську БМП з піхотою

Відстань до техніки була майже 4 км.

Спецназ СБУ за допомогою “Джавеліна” знищив російську БМП з піхотою
Фото: Скріншот з відео

Спецпризначенці СБУ знищили “Джавеліном” БМП російських окупантів. На броні техніки в момент зниження перебувала піхота росіян. 

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Під час чергового невдалого штурму наших передових позицій, окупанти спробували відступити з поля бою на БМП-2. Візуально лише на її бортах перебувало до 12 осіб”, - повідомили в СБУ.

Зазначається, що бійці ЦСО “А” СБУ знищили ціль “Джавеліном”. При цьому відстань до техніки була майже 4 км.

Як раніше повідомлялось, росіяни втратили радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані на Херсонщині.

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