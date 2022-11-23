Росіяни обстріляли з артилерії три громади на Сумщині

Упродовж 23 листопада російські окупаційні війська обстріляли Середино-Будську, Хотінську та Юнаківську громади Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, Середино-Будську ОТГ рашисти обстріляли зі САУ 120 мм калібру. Було зафіксовано 15 "прильотів" на прикордонні.

"Через обстріл пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда та паркан", - додав Живицький.

П'ять "приходів" з ворожої артилерії було в Хотінській громаді. Обійшлося без руйнувань. Також п'ять "приходів" зафіксували по Юнаківській ОТГ. Постраждалих немає.

Керівник ОВА підкреслив, що на даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає.

Нагадаємо, від початку листопада росіяни понад 170 разів обстріляли Сумщину. 22 листопада під ворожі обстріли потрапили шість громад області.