Радбез ООН обговорить сьогодні обстріли РФ критичної інфраструктури України

Сьогодні Рада Безпеки ООН на терміновому засіданні обговорить ракетні обстріли Росією критичної інфраструктури України.
Про це пише Укрінформ з посиланням на постійне представництво України при ООН.
Засідання розпочнеться о 23:00 за київським часом.
Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Послу України в ООН Сергію Кислиці звернутися із запитом щодо невідкладного скликання Ради безпеки ООН через обстріли.
“Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини”, – зазначив він.
Доручив Послу 🇺🇦 в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ #ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022
Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Росією 23 листопада ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.