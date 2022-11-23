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Радбез ООН обговорить сьогодні обстріли РФ критичної інфраструктури України

Початок засідання о 23:00.

Радбез ООН обговорить сьогодні обстріли РФ критичної інфраструктури України
Радбез ООН
Фото: Oleg Nikolenko

Сьогодні Рада Безпеки ООН на терміновому засіданні обговорить ракетні обстріли Росією критичної інфраструктури України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на постійне представництво України при ООН.

Засідання розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Послу України в ООН Сергію Кислиці звернутися із запитом щодо невідкладного скликання Ради безпеки ООН через обстріли.

“Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини”, – зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Росією 23 листопада ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. 

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