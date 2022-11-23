РФ утримує в морях сім носіїв "Калібрів" із 92 ракетами

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають два кораблі.

Росія утримує в Чорному та Середземному морях сім носіїв "Калібрів" із 92 ракетами.

Про це повідомили в пресслужбі командування Військово-морських сил ЗСУ.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 кораблів, серед яких 2 носії ОКР "Калібр" із загальним залпом 16 ракет. А в Середземному - 10 суден, з них 5 носії крилатих ракет із загальним залпом 76 ракет;

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі", - додали в командуванні.

Також у ВМС зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS). Країна-агресор вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, сьогодні Росія випустила по території України 70 ракет, серед них – Х-101, Х-555 та "Калібри". Ударів було завдано з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.