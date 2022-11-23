Поїзди метро у Києві рухатимуться із інтервалом 10 хвилин

Такий графік руху буде до стабілізації ситуації в енергосистемі.

Поїзди метро у Києві курсуватимуть з інтервалом близько 10 хвилин через пошкодження енергосистеми країни, завдані російськими обстрілами 23 листопада 2022 року.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

"Такий графік руху буде застосовуватись відсьогодні до стабілізації ситуації в енергосистемі країни. Будь ласка, бережіть себе! Нагадуємо, що підземні станції метро працюють як укриття", – повідомили у прес-службі.

Крім того, через необхідність обмежити споживання електроенергії у столиці тимчасово припинили роботу трамваї.

"Після стабілізації ситуації трамваї відновлять роботу, але збільшать інтервал руху до 40 хвилин. Окремо зазначимо, що роботу столичного фунікулера тимчасово призупинено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що одразу після ракетних ударів 23 листопада столичне метро запрацювало в обмеженому режимі.

Також відсутнє водопостачання у Києві.