Росія випустила по території України 70 ракет, 51 з них знищили сили ППО

Ударів було завдано з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Сьогодні Росія випустила по території України 70 ракет, серед них – Х-101, Х-555 та “Калібри”. Українські сили протиповітряної оборони знищили 51 ворожу ракету і п’ять дронів-камікадзе.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

“23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом по території України було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101, Х-555, “Калібр”. 51 ракету знищили сили та засоби протиповітряної оборони. Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу “Ланцет”.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що над столицю летіла 31 російська ракета, 21 збили сили ППО.