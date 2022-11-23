ЄБРР та Нідерланди виділяють Укренерго 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак Росії

Це дасть змогу провести ремонт пошкодженого обладнання, високовольтних підстанцій та ліній електропередач.

Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив пакет фінансової допомоги Україні на суму 372 млн. євро для підтримки Укренерго.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

Кошти виділяють для оперативного відновлення пошкоджень, завданих потужними ударами Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі. Зокрема, це дасть змогу провести ремонт пошкодженого обладнання, високовольтних підстанцій та ліній електропередач.

"ЄБРР надасть гарантований державою кредит у розмірі 300 млн євро, що включає два компоненти. До 150 млн. євро передбачено на закупівлю обладнання для проведення аварійно-відновлювальних робіт у системі електропередачі України. Ще 150 мільйонів євро посідає підтримку структури капіталу", - йдеться в повідомленні.

Окремо частину кредиту стане грантом у розмірі до 72 млн. євро від Нідерландів.

У банку зазначили, що інвестиції здійснюються за підтримки донорів та партнерів.

"Сполучені Штати Америки, які внесли 500 мільйонів доларів до Фонду реагування на кризи ЄБРР та твердо віддані вирішенню проблеми впливу війни на Україну, підтримають до 50% кредиту ЄБРР фінансованою гарантією", - додали в установі.

Нагадаємо, Норвегія надасть Україні 195 млн доларів для закупівлі газу на зиму. А Світовий банк мобілізує додаткові $4,5 млрд на підтримку нашої держави.