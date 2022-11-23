Джонсон заявив, що Франція не вірила у повномасштабне вторгнення Росії, а Німеччина хотіла швидкої поразки України

Водночас він відзначив обʼєднання країн ЄС довкола України, яке відбулося вже після нападу в лютому.

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Франція не вірила в можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Німеччина, за його словами, взагалі хотіла швидкої поразки українців, аби війна не затягнулася.

Про це Джонсон розповів у інтервʼю CNN Portugal. Він сказав, що ставлення західних країн до перспективи повномасштабної війни сильно відрізнялося.

Водночас він наголосив, що зараз країни ЄС згуртувалися довкола України, але перед 24 лютого такого не було.

Джонсон сказав, що "це було великим шоком... ми могли бачити, як накопичуються російські тактичні групи, але в різних країнах були дуже різні точки зору".

"Німецька точка зору на певному етапі полягала в тому, що якщо це (повномасштабне вторгнення – Ред.) станеться, що буде катастрофою, тоді буде краще, щоб уся справа швидко закінчилася, а Україна здалася", – стверджував Джонсон, посилаючись на "всілякі серйозні економічні причини" для такого підходу.

Експремʼєр також критично описав реакцію Італії на зарозу вторгнення. Він сказав, що тодішній очільник уряду Маріо Драґі не хотів підтримувати позицію Великої Британії через високу залежність від російських енергоносіїв.

Джонсон додав, що після вторгнення всі, і німці, і французи, і італійці, і американці обʼєдналися, бо побачили, що вибору немає.

Нагадаємо, навесні тодішній посол України в ФРН Мельник розповідав про реакцію німецьких політиків на вторгнення Росії в Україну і назвав ім'я чиновника, який заявив, що РФ захопить Україну за кілька годин.

За словами дипломата, в опір і перемогу України не повірив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Мельник заявив, що він сидів з "такою ввічливою посмішкою і розмовляв так, ніби поразка українців уже давно вирішена".