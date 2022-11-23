Минулого тижня в Ірані вбили під час протестів понад 40 людей, – Управління ООН з прав людини

За участь у них затримали тисячі людей.

Протягом минулого тижня в Ірані вбили під час мирних протестів понад 40 людей, зокрема двох підлітків.

Про це повідомило Управління Верховного Комісара ООН з прав людини.

Тисячі людей були затримані за участь у них.

“Щонайменше шестеро людей, причетних до протестів, були засуджені до страти за звинуваченням у “мохаребі”, або “веденні війни проти Бога”, або “ефсад-е фел-арз”, або “корупції на землі”, – заявив речник Управління Джеремі Лоуренс.

За його словами, дедалі більше людей, зокрема іранських знаменитостей, спортсменів та чоловіків висловили підтримку протестам, тих, кого викликали (на допити, - ред.) або заарештовали.

За даними Управління, співробітники служби безпеки “жорстоко” відреагували на демонстрації в кількох переважно курдських містах у понеділок увечері, включно з Джаванрудом і Саккезом – рідним містом Махси Аміні, яка померла після арешту і катувань спеціальним поліцейським загоном за неправильне носіння хіджабу.

Серед шести людей, яких вбили минулими вихідними, були двоє 16-річних хлопців.

З початку загальнонаціональних протестів 16 вересня у країні загинули 300 людей загинули, зокрема 40 дітей.

Нагадаємо, Євросоюз посилив санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів жінок. Наразі перелік осіб та установ Ірану, на яких поширюються санкції ЄС у зв’язку із порушенням прав людини, включають 126 осіб та 11 установ.