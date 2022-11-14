ЄС посилив санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів жінок

Наразі перелік осіб та установ Ірану, на яких поширюються санкції ЄС у зв’язку із порушенням прав людини, включають 126 осіб та 11 установ.

У понеділок, 14 листопада, Європейська Рада ухвалила резолюцію щодо посилення санкцій проти Ірану у зв’язку із порушеннями прав людини.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що Європейська Рада включила до санкційного переліку додатково 29 офіційних осіб Ірану, що були причетними до жорстокого придушення демонстрацій на захист прав іранських жінок.

“Рада ЄС сьогодні додала 29 осіб та три установи до переліку суб’єктів, на яких поширюються обмежувальні заходи у контексті існуючих санкцій проти Ірану за порушення прав людини. Це зроблено з огляду на їхню роль у смерті Махси Аміні та насильства по відношенню до нещодавніх демонстрацій в Ірані”, – йдеться у повідомленні.

До переліку увійшли представники правоохоронних органів, що були причетними до свавільного арешту Махси Аміні, керівники місцевих правоохоронних органів, Корпусу вартових ісламської революції та представники військового керівництва, що керували жорстоким подавленням мирних протестів в Ірані.

Санкції також поширюються проти керівників державного телебачення Ірану, які поширювали “зізнання” учасників протестів, а також керівника так званої кіберполіції Ірану, який був причетним до свавільних арештів людей за критику іранського режиму в онлайн ресурсах.

Згадані заходи передбачають заморожування фінансових активів та заборону на подорожі до ЄС. Громадянам та організаціям ЄС заборонено надавати особам та установам, що включені до санкційного переліку, будь-які фінансові ресурси. Режим санкцій також забороняє експорт до Ірану будь-якого обладнання, що може бути використано для внутрішніх репресій або контролю над телекомунікаційним простором.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, якими армія РФ завдала ударів по Україні.