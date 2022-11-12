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Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Індії шляхи припинення війни з РФ і продовольчу безпеку у світі

На зустрічі також йшлося про двостороннє співробітництво.

Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Індії шляхи припинення війни з РФ і продовольчу безпеку у світі
Фото: Дмитро Кулеба у Twitter

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

Про це глава української дипломатії повідомив у Twitter.

"Ми з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром обговорили двостороннє співробітництво та шляхи припинення війни Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.

Кулеба наголосив, що “Росія повинна негайно припинити смертоносні атаки, вивести війська з України і обрати мир”. На зустрічі також обговорювалася глобальна продовольча безпека у світі.

 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індіі Нарендрою Моді.

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