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Україна готова розвивати співпрацю з Азією так швидко, наскільки до цього готові країни АСЕАН - Кулеба

Йдеться не лише про політичну підтримку, якої Україна потребує для голосувань в міжнародних організаціях та ізоляції РФ.

Україна готова розвивати співпрацю з Азією так швидко, наскільки до цього готові країни АСЕАН - Кулеба
Фото: Пресслужба МЗС

Набуття Україною статусу партнера АСЕАН відкриває низку нових можливостей для українського бізнесу, зокрема у сферах цифрової трансформації, фармацевтики, сільського господарства, машинобудування.

Про це повідомляє МЗС із посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитро Кулеба у ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 11 листопада, під час прямого включення з саміту АСЕАН в Камбоджі.

За словами глава української дипломатії, те, що Україну вперше запросили на саміт АСЕАН, саме по собі є політичним сигналом підтримки. Він також відзначив, що нарешті завершився процес, який тривав багато років, і всі держави-члени АСЕАН погодилися, що Україна приєднається до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії.

"Це дає політичний статус партнера у відносинах з АСЕАН. А це десять країн, які сукупно складають п'яту найбільшу економіку світу", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що йдеться не лише про політичну підтримку, якої Україна потребує для голосувань за резолюції в міжнародних організаціях та ізоляції РФ, а й про розвиток торгівлі та бізнесу. Він також поінформував, що під час візиту до Камбоджі домовився з азійськими країнами про конкретні рішення, які допоможуть українському бізнесу навіть за умов війни виходити на нові ринки у Південно-Східній Азії, заробляти гроші та повертати їх в економіку України.

"Ми готові рухатися настільки швидко, наскільки готові наші нові партнери по АСЕАН. Крім участі в саміті, я проводжу окремі зустрічі з кожним міністром країн АСЕАН і ми обговорюємо конкретні речі. Я бачу з їхнього боку велику зацікавленість рухатися вперед. Будемо рухатися максимально швидко, щоб створювати нові можливості для України", - підкреслив глава МЗС.

Кулеба повідомив, що для всіх азійських колег, з якими він зустрічався, пріоритетом є цифровізація економіки та державних послуг. У цьому контексті він нагадав, що Україна має унікальний продукт - "Дію", який є конкурентоспроможним на світовому ринку.

Іншою перспективною галуззю є фармацевтика. Українські фармацевтичні компанії готові працювати в країнах Азії.

Азійські країни також традиційно зацікавлені в українському сільськогосподарському експорті. Окрім того, перспективні проєкти є також у галузі машинобудування, зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Камбоджі підписав від імені України Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії та провів низку двосторонніх зустрічей.

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