Путін не виступатиме перед G20 навіть онлайн

Президент РФ Володимир Путін не буде виступати на саміті країн Group of 20 навіть у онлайн-форматі.

Відповідну інформацію поширив його речник. Раніше Росія заявляла, що очільник Кремля не поїде на Балі для участі в заходах, а Індонезія – сторона-організаторка – говорила, що Путін долучитися онлайн.

Росія досі не виключена зі складу G20, попри повномасштабну війну в Україні. Зі складу Group of 8 її вигнали в 2014 році, після вторгнення до Криму.

Індонезія запрошувала до участі і Путіна, і президента РФ Володимира Зеленського, хоч Україна не є членом Group of 20. Міністерство закордонних справ України закликало скасувати запрошення Росії на саміт.

Президент Зеленський не полишає межі країни під час повномасштабного вторгнення, тож, ймовірно, долучиться до лідерів G20 онлайн.

Російську делегацію на саміті очолюватиме міністр закордонних справ Лавров.